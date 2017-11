Schlager- & Volksmusik Grand Prix by Casinos Austria

Das erste Casting im Casino Linz ist (Erfolgs-) Geschichte.

Jetzt heißt es für die KandidatInnen nochmals alles geben um ins Finale zu kommen.

Impressionen des ersten Castings:

Bei der ersten Vorausscheidung am 9. November hat die Jury dann die Qual der Wahl. Für drei Kandidaten wird der Traum wahr, beim Finale in Velden mit dabei zu sein. Auch die Fans der Kandidaten sind gefordert ins Casino zu kommen und ihren „Stars“ in die nächste Runde zu helfen!

Sichern Sie sich jetzt die Tickets und erleben Sie an diesem Abend unsere Stargäste Sigrid & Marina live.

TAGS: Grand Prix / schlager / Volksmusik