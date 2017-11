Als Martin Rier, Robert Sattler, Thomas Planer und Ewald Mahlknecht im Herbst des Jahres 1994 begannen, auf den Hütten der Seiser Alm und in den umliegenden Wirtsstuben zu singen, hatten Sie genau den Geschmack der Menschen getroffen: Sie sangen die traditionellen, vertrauten Lieder und trafen die Zuhörer damit mitten in der Seele. So wurde das „Kastelruther Männerquartett“ in seiner Urbesetzung gegründet.