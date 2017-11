Bittere Trennung bei Vanessa Mai

Dieter Bohlen will nicht mehr

Vanessa Mai (25) und Dieter Bohlen (63) werden beruflich zukünftig getrennte Wege gehen. Bohlen produzierte und schrieb für Vanessa den Erfolgs-Hit „Ich sterb für dich“.

Laut der Zeitung „Bild“ habe Vanessa die Entscheidung in Absprache mit Andreas Ferber, ihrem Ehemann und Manager sowie Ihrer Plattenfirma getroffen.

„Ich möchte kommerzielle Hits machen, da bin ich ganz ehrlich. Und Vanessa möchte in so eine Taylor-Swift-Ecke. Ich finde die Musik von Swift toll, aber halt nicht für Vanessa. Ich wünsche ihr aber weiterhin echt alles Gute.“, so Dieter Bohlen.

