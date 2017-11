Hansi Hinterseer: „Für mich ist Glück …“

„… ein Sonnenstrahl, der den Regentag zum Leuchten bringt.“ Musik kann so ein Lichtblick sein, der uns ins Herz scheint. Oder wenn die Liebe uns anlacht.

Wir nehmen eine Auszeit, um den Augenblick zu genießen. Mit Hansi Hinterseer und den 15 Titeln seiner neuen Album-CD „Für mich ist Glück …“.

Am 11.11.17 um 20.15 Uhr präsentiert Hansi Hinterseer erstmals seit 2014 wieder eine eigene Musiksendung im TV (ORF2, MDR, HR und BR). In „Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer: Das Tannheimer Tal“ geht der sympathische Volksmusikstar auf Entdeckungstour im Tiroler Hochtal und präsentiert Natur, Tiere, Brauchtum und natürlich jede Menge Musik. Neben zahlreichen Liedern aus dem neuen Album trifft er auch Persönlichkeiten des Tals und viele prominente Gäste wie Andy Borg, DJ Ötzi, Kastelruther Spatzen,…

Dieser Mann hat bereits unglaubliche Karriere-Gipfel erklommen. Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf, Riesentorlauf Silber-Medaille in der Weltmeisterschaft, 6 Weltcup-Siege, 2x Profi-Weltmeister in der Abfahrt …. Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik. „Ich versuche immer aufs Neue mich den Menschen mit meiner Musik zu nähern und ihnen etwas zu vermitteln, was unter die Haut geht, was eine bleibende Erinnerung hinterlässt. Ich möchte sie zum Träumen bringen und Emotionen auslösen.“ Seine Lieder sind Momentaufnahmen. Eine Herzensangelegenheit. Erfrischend und prickelnd.

Zu schön um wahr zu sein? Nein, ein Geschenk des Himmels – wenn man spürt, dass es einfach passt. Weil Zwei zusammen passen. Die Single „Du bist ein Engel für mich“ ist eine Momentaufnahme im Tanz des Lebens. Rhythmus und Melodie, diese Verliebtheit, diese sorglose Leichtigkeit, der Zauber und besondere Charme des Augenblicks laden ein, sich den Tänzern anzuschließen, zu lachen, den Moment zu genießen. Mit allen Sinnen, glückselig. „Die Melodie hat mich gleich fasziniert und schon als junger Bursche begeistert. Als ich über das neue Album nachgedacht habe, kam mir das Liedl wieder in den Sinn – genau das wollte ich singen.“ Den deutschen Text dazu hat sich Hansi Hinterseer für dieses Album gewünscht. „Und der ist gut gelungen, finde ich. Viel Spaß beim Mitsingen und Mittanzen!“

Hansi Hinterseer bewegt Menschen, indem er Herzen berührt. Seine einfühlsamen Lieder sind der Soundtrack für Verliebte und bieten in dunklen Momenten eine Schulter zum Anlehnen an, bis die Welt sich weiter dreht und die Sonne wieder scheint. Das in seiner ergreifenden Reduzierung auf den Kern der Liebe und des Lebensglücks berührende „I kann di nit vergess’n“ ist so eine Umarmung. Es ist nicht immer einfach, Liedzeilen zu finden. Etwas, über das man lachen und reden kann. Für ein gutes Gefühl in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Ungetrübt unterhaltend wie „Bella Italia“ oder Halt schenkend, wie die durch ihre Leichtigkeit tragende Ballade „Angelo“.

Dass unsere Zeit eine besonders schnelllebige ist, hat sich bereits herumgesprochen. Morgen ist heute und heute mindestens vorgestern. Die Erkenntnis, dass nichts so bleibt wie es war, ist nicht neu. Die Musik und Augenblicke des Glücks haben ihre eigene Zeitrechnung. Sie sind pure Emotion, lassen sich nicht zwingen und greifen.

Ein Lied öffnet einen Raum, der nur uns gehört. Eine Insel in der Zeit, zum Genießen, einfach mal den Stecker ziehen und zu sich kommen. „Für mich ist Glück…“ Die aus dem Leben gegriffenen Titel dieser CD beleuchten das facettenreiche Glück aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Man hat die freie Wahl, welches Lied man hören möchte, je nach Stimmung, um sich davon tragen zu lassen. Von der Erinnerung. Von der Sehnsucht. In die Berge, in denen sich auch schon früh der Weg abzeichnete, den Hansi Hinterseer gehen würde.

Das Album ist eine Auszeit, ein großes Atemholen vor dem Alltag, der wieder turbulent zu werden verspricht. Momentaufnahmen, einfach so. Frisch und prickelnd. Sie wecken in mir das Bedürfnis zu singen, zu tanzen, und die Bereitschaft, mich zu verlieben. Ziemlich gefährliche Lieder, denke ich bei mir und fühle mich bei dem Gedanken ertappt. „Hast Du Lust“,„Zu dir da ziagt’s mi hi“, „Halt mich“ … Die Jugend streift uns noch einmal mit „Bist es wirklich du“ – wahrscheinlich so oder so ähnlich schon jedem passiert, wenn auf einmal die Erinnerungen und Gefühle wieder da sind. Zufällig, dafür umso intensiver wieder belebt.

Man kann seine ganze Aufmerksamkeit der Musik widmen und steht dennoch mit einer wunderbaren Wirklichkeit in Verbindung. Wenn man seine Melodie gefunden hat, seinen Lebensrhythmus, dann ist auch die Harmonie da. Sich frei fühlen, aber nie allein. „Noch einmal in meine Arme“ – wenn man eigene Wege gegangen ist, ist da doch immer dieser eine Mensch, mit dem man sich blind verstanden hat und mit dem man sich in der Erinnerung noch immer verbunden fühlt.

Im Leben einen Freund zu haben, ist für uns alle wichtig. Wie wichtig, merkt man oft erst dann, wenn man ihn braucht und er für einen da ist. „Ein Freund wie du“.

„Bei meinen Konzerten erlebe ich das immer wieder, wie alle Generationen zusammen feiern, singen und tanzen. Ich genieße es, wenn meine Lieder dazu beitragen, Menschen über Sprach- und Altersgrenzen hinweg zu verbinden. Die Sprache der Musik versteht jeder.“

Ich stelle mir vor, was den Menschen im Publikum wohl alles durch den Kopf gehen könnte, wenn sie Musik hören. Anfangs fühlt man sich noch ein wenig aufgewühlt, die Gedanken fliegen, Satzfetzen aus dem letzten Telefonat, der Stau am Feierabend, die Nachrichten, die wieder mal wenig Gutes vermeldet haben, noch eine eMail checken, eine SMS senden …. Ich höre die Lieder und ganz allmählich werden auch meine Gedanken beruhigt. Ich denke an tiefblaue Gebirgsseen, Spaziergänge im Sonnenuntergang, die Stille am Berg, das Flüstern des Winds …. Ich nehme es dankbar auf. Diese Zurückhaltung, dieses Unaufgeregte, diese Einfachheit. Ich höre zu und in mir wachsen Zuversicht und Gewissheit, dass das Leben es schon gut mit mir meint. Ich bin im Einklang. Wer diese Kraft der Natur spürt, diese unbedingte Ruhe in sich trägt und die Schönheit auch in den kleinen Dingen sieht, der hat einen Draht nach Oben. und weiß: „Gott wohnt hier auf Erden“.

Wenn der international beliebte Tiroler 2018 wieder auf Tournee unterwegs ist, begeistert er im 25. Jahr als Sänger, Schauspieler und Moderator – mit seinen über 7 Mio-fach verkauften Tonträgern, Top-Einschaltquoten seiner Musik-Sendungen und 10 Spielfilmen, bei denen er in Hauptrollen mitwirkte. Von Februar bis in den April wird Hansi Hinterseer erneut europaweit Urlaubs- und Feierstimmung auf die Bühne bringen: 36 Konzerte führen ihn auf seiner großen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark. >>>Alle Termine und Tickets dafür gibt es hier!

Das Album „Für mich ist Glück…“ ist seit dem 10. November im erhältlich. >>> Jetzt bestellen

