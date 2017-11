Happy Birthday lieber Gilbert – „Lass das Leben tanzen“

Wissen Sie, wie alt unser Geburtstagskind heute wird? Nein? Wir auch nicht.

Denn das Alter des sympathischen Ötztalers ist ein kleines Geheimnis. Fakt ist jedoch, dass Gilbert Soukopf – wie der Künstler mit vollem Namen heißt – an einem 17. November in Innsbruck das Licht der Welt erblickte. Schon in jungen Jahren zeigte sich seine musikalische Begabung. Im zarten Alter von acht Jahren lernte er sein erstes Instrument und hatte auch schon sein Bühnendebüt. Fünf Jahre später gründete er seine eigene Band und mit 15 Jahren komponierte er bereits seine eigenen Lieder, für die er sich bei seinen Idolen wie Bob Dylan und Eric Clapton Inspiration holte.

Mit der aktuellen Single „Lass das Leben tanzen“ ist Gilbert in den Charts ganz vorne mit dabei.

Wer Gilbert gerne Live erleben möchte, kann sich hier Karten für seine neue Tournee sichern.

