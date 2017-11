Helmut Lotti’s Comeback Tour

Helmut Lotti: Ausverkauftes zweites Hamburger Konzert wurde aufgezeichnet / „The Comeback Album Tour – Live in Hamburg“ erscheint am 1.12. auf CD und DVD / Duett mit Semino Rossi

Am Donnerstag, den 28.09., gastierte Helmut Lotti im Rahmen seiner umjubelten „Comeback Album“-Tour in der Hamburger Laeiszhalle. Es war bereits die zweite ausverkaufte Show in der Hansestadt im Rahmen der aktuellen Konzertreise. Um auch alle Fans, die keine Tickets bekommen konnten, am Erlebnis dieses großartigen Abend teilhaben zu lassen, wurde der Auftritt in Bild und Ton mitgeschnitten.

Lotti präsentierte den zweitausend Zuschauern viele Songs seines aktuellen Albums wie „Higher And Higher“, „Hallelujah“, „Put A Little Love In Your Heart“, „You’ll Never Walk Alone“, zahlreiche Lotti-Klassiker wie „Out Of Africa“, „Caruso“, „Mack The Knife“ und natürlich sein weltberühmtes Elvis-Medley.

Einer der Höhepunkte des Abends war das Duett mit Überraschungsgast Semino Rossi. Gemeinsam begeisterten die Sänger mit „Solamente una vez“ das Hamburger Publikum, das die beiden mit Standing Ovations feierte.

Eine Studioversion des Duetts wird auf Helmut Lottis „The Comeback Album Tour – Live in Hamburg“ zu finden sein, das im Dezember als CD und DVD erscheint. Die limitierte „Collector’s Edition“ enthält eine CD+DVD-Clamshell-Box inklusive handsigniertem Autogramm, Kühlschrankmagnet, Brillenputztuch und einem 2018 Lotti-Tisch-Kalender.

Die Studioversion des Duetts ist auch auf der neuen Geschenk-Edition des neuen Semino Rossi- Albums „Ein Teil von mir“ enthalten.

Manfred Rolef, Vice President AOR Labelgroup GSA: „‚Das war ein ganz besonderer Abend. Ein tolles Konzert mit einer großartigen Überraschung, dem Duett von Helmut und Semino. Danke auch an unseren Kooperationspartner Funk Media in Hamburg und Helmuts Manager Piet Roelen, der die Aufzeichnung möglich gemacht hat.“

Helmut ist weiterhin auf „Comeback Tour“ in Deutschland unterwegs – >>> Termine und Tickets

