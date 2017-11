Roland Kaiser verewigte sich auf dem WALK OF STARS

Roland Kaiser war die letzten Tage auf großer Promotour quer durch Österreich unterwegs: Für das am 20.10.2017 veröffentlichte Album „stromaufwärts – kaiser singt kaiser“, auf dem der Schlagergigant – neben 2 brandaktuellen Songs – seine größten Erfolge covert und im neuen Sound-Gewandpräsentiert, rührte Roland Kaiser kräftig die Werbetrommel. Für das Werk hat sich der 65jährige Star Gassenhauer wie „Dich zu lieben“, „Alles was du willst“, „Joana“ und natürlich den Klassiker „Santa Maria“ nochmals zur Brust genommen und neu eingespielt. Nach absolvierten Presse-Terminen legte Roland Kaiser noch einen Stopp am „tipp3 Walk of Stars“ ein und hinterließ gut gelaunt im Vienna Hilton Plaza seine Handabdrücke für das Museum im Wiener Prater.

„Warum hast du nicht nein gesagt?“ – das Duett mit Maite Kelly erreichte als jüngster Hit heuer Goldstatus und unterstrich neuerlich, dass Roland Kaiser nach knapp 43 Jahren im Music Biz nach wie vor die Massen begeistert. 1980 stürmte Kaiser nach einigen Achtungserfolgen mit seiner Version des Oliver Onions-Hits „Santa Maria“ die Charts. Damit katapultierte sich der West-Berliner auf den Olymp des Schlagers – den Fix-Platz in der Oberliga hat Kaiser seither nicht mehr verlassen. Bloß eine kurze Zwangspause musste er aufgrund einer Lungenerkrankung einlegen, von der er allerdings vollkommen genesen ist.

Und so dürfen sich Fans von Roland Kaiser jetzt nicht nur über das neue Album, sondern auch auf seine Konzerte im kommenden Jahr freuen: Am 9. Dezember 2018 (!) ist der Gigant LIVE in der Wiener Stadthalle zu sehen!

Wer einen kleinen Eindruck vom neuen Album von Roland Kaiser gewinnen will, kann sich hier das Video zu seiner aktuellen Single „Wir geh’n durch die Zeit“ ansehen: