Jetzt schlägt’s 33: Der Volks-Rock’n’Roller feiert Geburtstag!

Was ihm seine Silvia wohl schenkt …?

Es gibt alle möglichen Fan-Artikel mit ihm zu kaufen, die sich auch hervorragend als Geschenke eignen: Brillen mit Karo-Muster, Hulapalu-T-Shirts, Zuckerldosen mit seinem Konterfei, Schlüsselanhänger, Tücherl und sogar Leuchtgeweihe. Was aber wünscht sich Alpenrocker Andreas Gabalier eigentlich selbst zum Geburtstag? Besonders materiell ist er ja bekanntlich nicht veranlagt. Er kraxelt lieber durch die Berge seiner steirischen Heimat und genießt die seltenen Freizeit-Momente mit seiner Familie und Freundin Silvia.

In einem früheren Interview verriet der Musiker, der heute seinen 33. Geburtstag feiert, was er keinesfalls geschenkt haben möchte: Krawatten! Vermutlich wird man ihm daher auch mit selbstgestrickten Socken oder Feinripp-Unterwäsche nicht wirklich eine Freude machen können. Über ein Buch aber freut sich der Volks-Rock’n’Roller immer. Obwohl ihm dafür sicher auch nicht so viel Zeit bleibt.

Am besten, er liest gleich mal ein paar Bücher im Voraus, denn 2018 geht es bei ihm wieder so richtig rund. Dann steht unter anderem die große Hallen-Tour, sein Heimspiel in Schladming und natürlich der Mega- Auftritt im Olympia-Stadion an, die größte Volksrock’n’Roll-Show der Welt – Part III. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute, Andreas Gabalier!

