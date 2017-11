Hansi Hinterseer musikalisch wieder auf Erfolgskurs

Der Sänger erklimmt mit „FÜR MICH IST GLÜCK…“ die europäischen Charts! Vor nicht einmal zwei Wochen, nämlich am 11.11.2017, konnte sich Hansi Hinterseer über sehr gute Zuseherzahlen zu seinem TV-Comeback mit „Hansi Hinterseer im malerischen Tannheimer Tal“ freuen. Und Hansi Hinterseers Erfolgswelle geht weiter:

Sein Album „Für mich ist Glück…", das nur einen Tag vor seiner TV-Show veröffentlicht wurde, erklimmt gerade die europäischen Charts! Das Album steigt in folgenden europäischen Ländern in die Charts ein: Österreich: #3 Deutschland: #9 Schweiz: #16 Belgien (Flemish Region): #37 Dänemark: #39 Niederlande: #89