Michael Wendler freut sich auf Weihnachten

Der Sänger liefert uns den Soundtrack zum Fest!

Wenn man als Deutscher im sonnenverwöhnten US-Bundesstaat Florida lebt, denkt und fühlt man Weihnachten automatisch neu und anders: Welchen Charme, welchen Reiz doch die Vorweihnachtszeit hat, wie wir sie in seiner Heimat kennen, zeigt Michael Wendler mit seiner exklusiven Weihnachtssingle „Endlich wieder Weihnachten“, die am 24. November bei Telamo erscheint. Es handelt sich bei der neuen Single des Eurodance/Schlager-Stars, der zuletzt den programmatischen Titel „Wir warn, wir sind, wir bleiben“ ausgekoppelt hatte, um den ersten Vorboten seines für 2018 geplanten Weihnachtsalbums, mit dem er seiner treuen Fanbase einen kompletten Soundtrack zum Fest bescheren wird.

Bevor er 2018 neben den nächsten Live-Spektakeln in Oberhausen und Hamburg auch in den USA große Konzerte geben wird, verpasst der Wendler dem Fest somit schon jetzt einen frischen Sound – und kehrt zumindest im Text zurück in deutsche Gefilde, wenn er ein emotionales Wiedersehen auf dem Weihnachtsmarkt vertont. „Es schneit zum ersten Mal dieses Jahr“, beginnt seine Anekdote, die schon bald zu verliebten Blicken am Glühweinstand führt – „ganz rot vom Glühwein, dein süßes Gesicht“. Während die rasante Fox-Version noch mehr auf treibend-tanzbare Beats und somit auf pure Euphorie statt Beschaulichkeit setzt, gibt’s zudem auch eine eingängige Radio-Version dieses Songs, mit dem der Wendler Liebeslied und Weihnachtssong ineinander verschränkt: „Endlich wieder Weihnachten/endlich wieder du und ich“.

Seit inzwischen gut einem Jahr in Florida beheimatet, braucht Michael Wendler hierzulande keine Vorstellung – schließlich hat der Eurodance/Schlager-Hitgarant wahnsinnig viel bewegt in den letzten zwei Jahrzehnten. Schon Ende der Neunziger produzierte er erste eigene Songs, um wenig später mit „So wie der Wind sich dreht“ richtig durchzustarten: Bereits 2001 trat er beim „ZDF Fernsehgarten“ auf, ab 2005 mussten seine gefeierten Shows in die König-Pilsener Arena Oberhausen verlegt werden, die er seither regelmäßig ausverkaufen sollte. Und schon vor 10 Jahren hatte er so viele Hits gelandet, dass sein erstes Best-Of erschien – ein Album, das ihm nicht nur Gold, sondern schließlich auch Platin bescheren sollte. Von „Der Wendler Clan“ bis zur „WOK WM“, vom „Musikantenstadl“ bis „Ich bin ein Star holt mich hier raus“, von „Promi Big Brother“ bis „Let’s Dance“ – der Wendler hat immer wieder seine Fans begeistert, weshalb der Autor von bis dato 16 Studioalben (!) insgesamt 7x Gold und 1x Platin in Empfang nehmen konnte und neben gleich zwei ECHO-Nominierungen auch bei der „Krone der Volksmusik“ abräumte. Vergangenes Jahr dann zog er in die USA, um von dort aus an Klassiker wie „Nina“ oder „Sie liebt den DJ“ anzuknüpfen…

Sehen Sie hier einen seiner aktuellen Hit-Clips:

Mit „Endlich wieder Weihnachten“ legt Michael Wendler pünktlich zum Beginn der Weihnachtsmarktsaison 2017 einen weiteren Hitkandidaten vor – und liefert den tanzbaren Sound für die Silvesterparty gleich mit.

Die Single „Endlich wieder Weihnachten“ erscheint am 24. November 2017 bei Telamo.

TAGS: Florida / Michael Wendler / Single / Weihnachten