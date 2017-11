Die Amigos – GOLD Tournee 2018

Das erfolgreichste Schlager-Duo Europas

TV-Tipp: 25.11. 20.15 Uhr MDR NDR RBB HR

„Die Schlager des Jahres – Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017“

Mit Liebe im Herzen und dem Mut, seine Träume zu leben, ist alles möglich. 25-mal Platin, 70-mal Gold und dreimal hintereinander Nummer Eins in Deutschland. Österreich und der Schweiz! Zwei Brüder aus Hessen haben das geschafft. Die Amigos! Und die Erfolgsgeschichte des Schlager-Duos geht weiter: Karl-Heinz und Bernd Ulrich haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht! Im vierten Jahr in Folge steigen die Chartstürmer mit ihrem aktuellen Album „Zauberland“ erneut auf Platz eins ein – und rangieren auch in der zweiten Chartwoche an der Spitze. Mit diesem sensationellen Chart-Entry in Deutschland setzen Die Amigos eine neue Bestmarke! In der Schweiz debütierte der Longplayer ebenfalls auf Platz eins, in Österreich auf Platz zwei. Mit ihren beliebten Hits und den Liedern der neuen Album-CD und Live-DVD „Zauberland“ feiern Karl-Heinz und Bernd mit ihren Fans auf der Tour 2018 “Amigos GOLD” sagenhafte 100 Gold- und Platinauszeichnungen!

„Diesen unglaublichen Erfolg verdanken wir der Treue unsere Fans! Es kann doch nicht immer so weitergehen, hatten wir uns nach dem Dreifach-Triple gesagt – aber jetzt wurden wir noch einmal mit der Chart-Spitze beschenkt! Das Gefühl ist einfach nur unglaublich.“

Die Amigos schenken mit ihren Liedern Hoffnung und Zeit, sie schicken Herzen auf Reisen und bewegen ihre Fans mit der verlässlichen Kraft der Freundschaft, indem sie auch ihre eigene Geschichte erzählen und sie an ihrem bewegten Leben und Glück teilhaben lassen.

2018 geht das erfolgreichste Schlagerduo Europas erneut auf Reisen.

Erleben Sie die Amigos hautnah bei einem Konzert der Tournee 2017 und 2018!

