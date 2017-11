„Wahnsinn!“ – das erste Party-Schlager-Musical mit den Hits von Wolfgang Petry

Acht Darsteller auf der Achterbahnfahrt zwischen „Wahnsinn“ und „Hölle, Hölle, Hölle“

Die Suche nach Persönlichkeiten, die nicht nur stimmgewaltig die einfühlsamen Balladen und fetzigen Rocksongs Wolfgang Petrys in der Weltpremiere des Musicals WAHNSINN! auf die Theaterbühne bringen, sondern auch die markanten Charaktere der Geschichte stark und einfühlsam interpretieren werden, ist zu Ende. Vor kurzem stellte der renommierte Regisseur Gil Mehmert die acht Darsteller vor, die als Peter und Sabine, Karsten und Gabi, Tobi und Gianna sowie Wolf und Jessica im ganz normalen „Wahnsinn“ zwischen Alltag, Beziehung und Job eine Achterbahn der Gefühle durchleben und mit viel Stimmung und rockiger Musik für ihr Glück durch die „Hölle“ gehen.

Der Hamburger Enrico De Pieri, zuletzt als Dchinni in „Aladin“ zu erleben, mimt den brummigen Speditionskaufmann und Fernfahrer Peter. Enrico freut sich darauf, „der erste Brummifahrer in einem Musical zu sein“. Seine langjährige Ehefrau im Musical Sabine, gespielt von Vera Bolten, allen Musicalfans gut bekannt aus Erfolgsstücken wie „We Will Rock You“, „Cabaret“ oder „Das Wunder von Bern“, wünscht sich mehr Romantik in ihrer Ehe und begibt sich deshalb auf große Fahrt.

Das Musicalehepaar Detlef Leistenschneider alias Karsten, bekannt als Rocky im gleichnamigen Musical sowie Richard Lubanski in „Das Wunder von Bern“, und die Duisburgerin Jessica Kessler alias Gabi war auch schon mal glücklicher. Er, der patente Typ, Altrocker, manchmal cholerisch, im Grunde aber knuffig, leidet enorm unter Flugangst. Sie, aufgeschlossen und begeisterungsfähig, möchte verreisen und ihren Sohn Tobi unterstützen, der seinen Traum von einer Musikerkarriere verfolgt.

Tobi, im richtigen Leben Thomas Hohler, ein begeisteter Ruhrpottler, der bereits mit 11 Jahren im Duisburger Theater am Marientor auf der Bühne stand, ist frisch verliebt in Gianna, gespielt und gesungen von Dorina Garuci, die sich als Albanerin mit ihrer Rolle als temperamentvolle Italienerin wunderbar identifizieren kann. Die Gianna in WAHNSINN! hat etwas für Dixi-Klos übrig und bestärkt ihren neuen Freund darin, seinen eigenen Weg zu gehen. Sie gibt sich selbstbewusst, obwohl sie im Innern sehr verletzlich ist und ein Geheimnis mit sich trägt. Mit Schmetterlingen im Bauch begeben die beiden sich auf eine Reise.

Der einsame Kneipier Wolf wird vom Berliner Urgestein Mischa Mang verkörpert. Er bezeichnet sich selbst als „Metalsänger, der von Metalbands und eigener merkwürdiger deutscher Musik zu Wolfgang Petry kam, und das Ganze nun auch noch mag“. Im Musical ist er der Wirt der maroden Kneipe „Whiskey Bill“ und begegnet nach 20 Jahren seiner Jugendliebe Jessica wieder, die von Carina Sandhaus gespielt wird. Carinas Heimat ist das Ruhrgebiet, ihre Wahlheimat ist Düsseldorf, und sie freut sich „total wahnsinnig, dass das Musical WAHNSINN! in Duisburg spielt“. Als Jessica im Stück betreibt sie das Hotel „Casa del Sol“ in Bahia del Sol, das ein interessantes, musikalisches Programm zu bieten hat.

Die größten Petry-Hits live, Herzklopfen im Ruhrgebiet, die Party voller Power auf der Theaterbühne: Das ist WAHNSINN!

21.02. bis 29.04.2018 Duisburg Theater am Marientor

02.05. bis 13.05.2018 Berlin Theater am Potsdamer Platz

16.05. bis 27.05.2018 München Deutsches Theater

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet >>>Jetzt Tickets kaufen

Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin unter www.entertainmag.de.

TAGS: Musical / Wolfgang Petry