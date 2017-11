Stefan Mross und sein schönstes Geburtstagsgeschenk

Der Moderator wird heute 42 – und Tochter Johanna machte ihm eine ganz besondere Freude

Ein bewegtes Jahr liegt hinter ihm – und so wie es aussieht, wird 2018 ebenso turbulent. Stefan Mross kann zufrieden sein: Auch 2017 lief seine „Immer wieder sonntags“-Show in der ARD hervorragend. So hervorragend, dass 2018 die Anzahl der ausgestrahlten Sendungen von 15 auf 17 erhöht wird – wie der Moderator bereits vor einiger Zeit stolz auf seiner Facebook-Seite verkündete. Außerdem ist er seit April ganz offiziell mit Kollegin Anna-Carina Woitschak liiert und scheint mit ihr seine absolute Traumfrau gefunden zu haben.

Heute feiert der Traunsteiner seinen 42. Geburtstag, zu dem wir ihm natürlich ganz herzlich gratulieren! Ob in seinem neuen Haus oder irgendwo im Urlaub im Süden – wir wissen nicht, wo genau und mit wem Stefan feiert. Aber wir wissen, wer ihm garantiert sein schönstes Geburtstagsgeschenk gemacht hat: Tochter Johanna! Die 16-Jährige hatte nämlich gestern ihren ersten offiziellen Fernseh-Auftritt in der Show ihrer Mutter Stefanie Hertel (38). Bereits zum sechsten Mal lud die Sängerin zur MDR-Sendung „Die große Show der Weihnachtslieder“ ein. Und präsentierte gemeinsam mit ihrem Vater Eberhard Hertel (78) und ihrer Tochter ein Lied aus dem Stück „Vom Geist der Weihnacht“, mit dem die drei Hertel-Generationen auch im Theater in Nordhausen auf der Bühne stehen (www.theater-nordhausen.de).

Im Glitzerkleid und ohne erkennbare Anzeichen von Lampenfieber meisterte das Jungtalent seine TV-Premiere. Und sicher verfolgte auch ihr stolzer Papa diesen Auftritt. Ganz bestimmt werden wir von der jungen Dame in Zukunft noch viel hören. Doch bevor sie richtig durchstarten kann, muss Johanna natürlich erst noch die Schule fertig machen. Bis dahin kann sie fleißig von ihren Eltern lernen und sich darauf vorbereiten, in deren Fußstapfen zu treten. Die Feuertaufe hat sie jedenfalls glänzend gemeistert – und Stefan Mross damit die schönste Geburtstagsfreude gemacht. Happy Birthday!

