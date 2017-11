Andrea Berg rockt Ischgl!

Der Superstar eröffnete die Skisaison 2017/18 mit grandioser Bühnenshow

Zum Glück hatte sie sich richtig entschieden: Bei Andrea Berg standen für den 25. 11. gleich zwei Termine im Kalender: Das „Top of the Mountain Opening“-Konzert in Ischgl oder die Schlagernacht in Frankfurt. Die 51-Jährige entschied sich für Ersteres und läutete am Wochenende mit einem grandiosen Auftritt vor der traumhaften Kulisse der Alpen-Lifestyle-Metropole Ischgl nahe der Talstation der Silvrettaseilbahn die anstehende Ski-Saison ein.

Die etwa 20.000 Besucher waren restlos begeistert. Im ganzen Ort waren kaum noch Zimmer zu bekommen! Zum ersten Mal musste für dieses Event auch das Veranstaltungsgelände erweitert werden.

Andrea Berg und ihre achtköpfige Band überzeugten mit einer noch nie dagewesenen Show mit aufwendigem Bühnen-Setup, inszenierten Videoeinspielungen und Pyrotechnik für unvergessliche Momente! Leider kann sie heuer nicht Skifahren, da sie sich vor einigen Monaten auf der Bühne ein Bein gebrochen hatte.

TAGS: Andrea Berg / Ischgl / Skisaison