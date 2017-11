Was die Amigos bei Florian Silbereisen nicht sagen durften …!

Die Amigos Bernd und Karl-Heinz Ulrich wurden am Samstagabend (25.11.) in der von Florian Silbereisen präsentierten Sendung „Die Schlager des Jahres – Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017“ mit ihrer 100. Goldenen Schallplatte überrascht.

Hierzu schickte Florian Silbereisen seine „Helferlein“ Ross Antony und Andy Borg eigens in die Kantine, um die Amigos noch einmal auf die Bühne zu holen. „Amigo“ Karl-Heinz kam das gleich ein bisschen spanisch vor und orakelte sinngemäß „Ihr wollt uns in eine Falle locken!“.

– Mitnichten! Florian Silbereisen ließ den Amigos lediglich ihre 100. Edelmetall-Auszeichnung überreichen, was einen einsamen Rekord unter Deutschlands Schlager-Duos bedeuten dürfte.

„Das ist natürlich der Hammer. Wir haben von nichts eine Ahnung gehabt“, versicherte „Amigo“ Karl-Heinz in der Sendung. Gleichzeitig gab er aber auch ganz offen und ehrlich zu „Ich wollte schon wegfahren. Aber die haben mich zurückgehalten. Irgendwas ist faul hier“, habe er gedacht und beteuerte noch einmal: „Ich wusste von gar nichts“.

Wer die Amigos kennt, der weiß, wie sehr ihnen ihre Fans am Herzen liegen. Zu gerne hätte Amigo Bernd – stellvertretend für beide Amigos – noch ein paar Worte des Dankes an die Amigos-Fans gerichtet. Doch Florian Silbereisen ging bereits zum nächsten Programmpunkt über.

Was die Amigos in der Silbereisen-Show nicht sagen durften, können Sie HIER nachlesen:



„Wenn wir die vielen Awards nicht immer wieder mit eigenen Augen sehen würden und die unglaubliche Begeisterung unsere Fans nicht immer wieder selbst bei unseren Konzerten erleben dürften, könnten wir es selber kaum glauben. Diese Gold- und Platin-Auszeichnungen sind für uns die sichtbaren Zeichen dafür, dass wir mit unseren Liedern die Menschen erreichen. ‚Es kann doch nicht immer so weitergehen‘, hatten wir uns nach dem Dreifach-Triple gesagt – aber jetzt wurden wir auch für ‚Zauberland‘ wieder mit GOLD beschenkt – mit unserem 100. Award! Das Gefühl ist einfach nur unglaublich. Hunderttausendmal Danke an unsere Fans, die uns von Erfolg zu Erfolg tragen und an unser Team, das uns auch schon seit vielen Jahren treu und mit Leidenschaft begleitet.“

