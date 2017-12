Weihnachten zwischen Wunder und Wahnsinn

Drei bezaubernde Sängerinnen bescheren uns eine echte musikalische Überraschung

Hand aufs Herz – ist bei Ihnen die Adventszeit wirklich durchwegs besinnlich? Oder kennen Sie das auch, dass Weihnachten immer zu plötzlich kommt und man ganz schön in Hektik gerät, um noch alle Vorbereitungen für das Fest der Liebe zu treffen? Ja, so geht es vielen – und jetzt hat das bezaubernde Gesangs-Trio „Die Hollerstauden“ ein ehrliches, augenzwinkerndes Lied darüber gemacht, wie Weihnachten wirklich ist. Der Song „Happy X-Stress“ erzählt von der Zeit zwischen Besinnlichkeit und Stress, Wunder und Wahnsinn. Er begeistert aber nicht nur durch die Geschichte mitten aus dem Leben, sondern auch durch den harmonischen dreistimmigen Gesang der Musikerinnen aus Österreich – eine echte Weihnachtsüberraschung! Eva Gschwandter und die Schwestern Vera Egger und Eva Gruber stammen aus dem idyllischen kleinen Ort Hollersbach im Salzburger Pinzgau und standen schon in der Kindheit bei Musikaufführungen in der Schule gemeinsam auf der Bühne. Nachdem sie sich eine Zeit lang aus den Augen verloren, brachte sie die Liebe zur Musik wieder zusammen und ließ nun ihr Trio „Die Hollerstauden“ erblühen. Im Sommer lösten die drei sympathischen Sängerinnen bereits mit ihrem spontan während einer Autofahrt aufgenommenem Handy-Video zu ihrem Song „Des passt mir so“ einen gigantischen Internet-Hype aus. Ihr Video wurde auf Facebook und YouTube über 14 Millionen Mal aufgerufen und machte die Hollerstauden zu echten Internet-Stars. Ähnliche Kreise zieht nun ihr musikalischer Weihnachtsgruß „Happy X-Stress“, der just nachdem er gerade ein paar Stunden ins Netz gestellt war, schon von über einer Million Menschen angeklickt und weitergeschickt wurde. „Happy X-Stress“ gibt es ab sofort auch per Streaming oder Download auf allen bekannten Portalen.

