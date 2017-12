Florian Silbereisen entzündet im Schottenrock ein Schlagerfest

Nur seine Helene fehlte beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Florian Silbereisen zelebriert gern die Superlative. Darum sind es auch seit 2004 nicht nur 100, sondern gleich 100.000 Lichter, die er pünktlich am Vorabend des ersten Advent entzündet. Ein Lichtermeer war es aber auf alle Fälle, was das Suhler Kultur- und Kongresszentrum flutete. Mehr Romantik ging wirklich nicht im deutschen, österreichischen und Schweizer Fernsehen.

Dass es in seiner diesjährigen Advents-Show keinen Auftritt von Helene Fischer gab, geriet beim aufgestellten Quotenrekord von 6,07 Millionen Zusehern (21 Prozent Marktanteil) fast schon zur Nebensächlichkeit. (2016 sahen übrigens noch 6,63 Millionen Menschen zu). Inzwischen schon Tradition beim Adventsfest: der Besuch vom Nürnberger Christkind und auch vom neuen RTL-Star Ella Endlich mit dem Klassiker aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Grandios André Rieus „Petersburger Schlittenfahrt“, die mit den Breakdancern der DDC noch rasanter wurde.

Das konnte nur noch ein musikalisches Quartett von Rieu mit Silbereisen, Alina und Ben Zucker toppen – und natürlich das Duett des Gastgebers mit seiner langjährigen guten Freundin Mireille Mathieu.

Ein Gesangsduell lieferten sich auch Semino Rossi und Helmut Lotti, wobei die Ausnahmestimme von Semino unserer Meinung nach eine Nasenlänge voraus war.

Gold gab es an dem vorweihnachtlichen Abend auch wieder, dieses Mal für Fantasy und die Kölner Band Brings. Bei einem gemeinsamen Song schlüpfte Flori übrigens in einen Schottenrock, was die Stimmungkurve im Saal noch einmal steil nach oben steigen ließ! Die Kelly Family war auch wieder mal da. Und Andrea Berg. Die Schlagerkönigin war romantisch umflammt von einem Kerzenmeer, war für eine wunderschöne Adventsstimmung sorgte.

Florian Silbereisen bewies einmal mehr, dass er Partylöwe, aber eben auch charmanter Gastgeber sein kann. Seine nächste Party steigt am 13. Januar 2018. Da hat sich Flori die Schlagerchampions des zurückliegenden Jahres nach Berlin eingeladen zu seinem „Großen Fest der Besten“. Man darf gespannt sein …

