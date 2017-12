Die Amigos und ein ganz besonderes Fangeschenk!

Die Amigos haben im Laufe der Jahre unzählige Fangeschenke erhalten, die sie auch allesamt hüten wie ein Augapfel. Doch dieses Geschenk ist ganz gewiss ein ganz besonderes.

Zum Konzert am Samstag (02.12.2017) in der HarthArena in Hartha brachten zwei große Amigos-Fans nämlich zwei Puppen (und einen Kuchen) mit – eine Puppe für Bernd, der am Samstag seinen 67. Geburtstag feierte, und eine Puppe für Karl-Heinz.

Sehen Sie Puppen den Amigos nicht täuschend ähnlich?

TAGS: Amigos