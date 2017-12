Mit den Paldauern in die Sonne

Bereits zum 3. Mal geht es mit den „Paldauern“ und GRUBER-reisen auf große Fanreise.

Diesesmal ins malerische Sizilien. Für die Fans der erfolgreichen Schlagerband erlauben wir uns, Ihnen alle Infos zur Fanreise 2018 zu übermitteln.



Sizilien – die größte Insel des Mittelmeeres, am Schnittpunkt zwischen Europa und Afrika, erwartet Sie mit großartigen Baudenkmälern und einem vielfältigen Landschaftsbild. Begeben Sie sich mit Zeus und Herkules auf die Spuren einer einzigartigen Vergangenheit und lassen Sie die Pracht der griechischen Tempel, römischen Villen und normannischen Kathedralen auf sich wirken. Erfreuen Sie sich an den kilometerlangen Stränden, den abwechslungsreichen Küstenabschnitten, stimmungsvollen Sonnenuntergängen und köstlichen Gaumenfreuden mit hervorragenden Weinen. Gemeinsam mit den Paldauern tauchen Sie ein in dieses überaus sympathische, unverwechselbare Flair Siziliens mit seinen Bildern von beneidenswerter Lebensfreude und süditalienischer Gastfreundschaft.

„Im Leben geht es oft darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das gilt auch, wenn es darum geht, eine außergewöhnliche Reise zu erleben.

Daher haben wir uns entschlossen, für die Fanreise 2018 ein Reiseziel zu nehmen, das einen besonderen Flair hat – SIZILIEN.

Uns erwarten viele wunderschöne Ausflüge und natürlich darf auch das berühmte Paldauer Konzert, exklusive für unsere Fans, nicht fehlen. Auch wird DJ Didi uns an einem Abend mit seiner legendären Disco-Party unterhalten!

Natürlich haben wir ein wunderschönes Hotel ausgesucht, um die Paldauer Fans wie gewohnt nur mit dem Besten zu verwöhnen!“

Euer Franz Griesbacher

Infos: martyna.szyszka@gruberreisen.at

und unter www.gruberreisen.at/paldauer

