Mit der Stadlpost zum „radio B2 SchlagerHammer 2018”

Howard Carpendale, Beatrice Egli, Vanessa Mai erwarten Sie in Berlin bei dem großen Familien-Sommer-Event!

Zehntausende Schlagerfans pilgerten im Juli nach Berlin. Der Grund: Vanessa Mai, DJ Ötzi und weitere Schlagergrößen kamen auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten zusammen, um auf der Bühne ausgelassen mit ihren Fans ein zu feiern. Auch die Schlagerstars zeigten sich vom Familien-Sommerfestival begeistert: „Vor so einer Masse erlebst du eine Energie, die seinesgleichen sucht“, schwärmte Ute Freudenberg („Jugendliebe“) nach ihrem Aufritt beim „radio B2 SchlagerHammer“.

Kurz vor Weihnachten steht nun endlich fest, welche Schlagerstars 2018 zum „radio B2 SchlagerHammer“ kommen. Was es nächsten Sommer sonst noch auf der Rennbahn zu erleben gibt? StadlPOST hat vorab ein paar Details erfahren.

Die Rennbahn Berlin-Hoppegarten verwandelt sich 2018 zum dritten Mal in einen Schlager-Erlebnispark. Die Veranstalter haben sich wegen des großen Ansturms der vergangenen Festivals dazu entschlossen, 2018 zu verlängern: Auf der traditionsreichen Galopprennbahn östlich von Berlin werden im nächsten Jahr nun an einem gesamten Wochenende rund 40.000 Besucher erwartet.

Stars wie Howard Carpendale, Beatrice Egli, Thomas Anders und Vanessa Mai sorgen am 14. und 15. Juli für eine Entertainmentshow der Superlative – für die ganze Familie. Mehr als 16 Stars haben bereits zugesagt. Außerdem soll es noch Überraschungs-Stars an beiden Tagen geben.

Die Flaniermeile, die sich über das grüne Rennbahnareal schlängelt, soll zum Entspannen und Verweilen einladen. Workshops und kulinarische Buden bringen große und kleine Besucher zum Strahlen. Die jüngsten Festivalbesucher erkunden das Gelände beim Ponyreiten und freuen sich über Streichelzoo und eine Kinderhüpfburgwelt.

Kür an diesem Wochenende: Das WM-Finale – live im großen Rennbahn-Biergarten. Am Sonntag, in den späten Abendstunden, findet das Familien-Sommerfestival seinen krönenden Abschluss mit Feuerwerk und Laserhow. Durch das Programm führen zwei Entertainer im Wechsel: Inka Bause und Wolfgang Lippert.

StadlPOST verlost 1×2 VIP-Karten. Erleben Sie einen unvergesslichen Tag und kommen Sie Ihren Stars auf der VIP-Tribüne ganz nahe. Kulinarische Rundumversorgung mitinbegriffen! Wer diesmal kein Glück hat – schnell noch Karten auf radioB2SchlagerHammer.de sichern.

Einsendeschluss ist der 10. Jänner 2018