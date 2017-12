Die Gästeliste der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ füllt sich!

Von Peter Kraus über Bonnie Tyler bis zur Hermes House Band und den Edlseern – von volkstümlicher Musik über Schlager bis Partyhits: Die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ sorgt am Sonntag, dem 31. Dezember 2017, live ab 20.15 Uhr in ORF 2, das Erste und SRF für einen guten und unterhaltsamen Rutsch ins neue Jahr. Francine Jordi, die auch musikalisch das Warten auf den Jahreswechsel verkürzen wird, steht Jörg Pilawa beim fast fünfstündigen TV-Partymarathon in der Grazer Stadthalle zur Seite.

Die Gästeliste der Eurovisions-Silvesterparty ist komplett: Neben Peter Kraus, Bonnie Tyler, der Hermes House Band und den Edlseern sind live in Graz mit dabei: die Amigos, Johnny Logan, Bernhard Brink, Géraldine Olivier, Spark Fire Dance, die Münchner Zwietracht, die Fäaschtbänkler, die Paveier, voXXclub, Laura Kamhuber, Roberto Blanco, Marc Pircher, Sigrid und Marina, die Jungen Zillertaler, Yared Dibaba und die Schlickrutscher, die Grubertaler, das „Auswahl Orchester Graz“, das Ensemble von „Afrika Afrika“ und Starkoch Johann Lafer, der das Publikum auch in einer Zuspielung gemeinsam mit Jörg Pilawa durch die Gastgeberstadt Graz führt.

Wer live in der Grazer Stadthalle dabei sein und gemeinsam mit den Stars ins neue Jahr rutschen möchte, hat über Ö-Ticket die Möglichkeit, Restkarten für die Live-Show am 31. Dezember oder Tickets für die Generalprobe am 30. Dezember zu erwerben >>>Jetzt Tickets sichern

TAGS: Musikantenstadl / Silvesterstadl