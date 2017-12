Schwerer Schicksalsschlag für Stefanie Hertel

Ihre Mutter Elisabeth starb völlig überraschend mit nur 67 Jahren.

Die Bestürzung ist groß: Stefanie Hertel (38) trauert um ihre geliebte Mutter Elisabeth. Diese ist am vergangenen Sonntag völlig überraschend gestorben. Es gab offenbar keine Anzeichen für eine Erkrankung. Elisabeth Hertel hielt sich zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Haus in Oelsnitz auf.

Wenige Tage zuvor hatte sie noch die Premiere des Musicals „Vom Geist der Weihnacht“ in Nordhausen besucht, in dem neben Stefanie Hertel auch Ehemann Eberhard (79) und Enkelin Johanna (16) auftreten. Eberhard Hertel hat alle weiteren Musical-Termine abgesagt. Er verkörperte die Figur des „Mr. Fezziwig“. Stefanie und ihre Tochter wollen am kommenden Wochenende wieder auf der Bühne stehen.

Wir sind in Gedanken bei der Familie.

