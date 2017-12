Sigrid & Marina knacken eine harte Nuss

Das Musik-Duo aus dem Salzkammergut war zu Gast bei „Hubsis Welt“

Sigrid & Marina gehören seit ihrem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 2007 zu den fixen Größen in der volkstümlichen Schlagermusik. Zum vorweihnachtlichen Interview für die Sendung „Hubsis Welt“ (auf Gute Laune TV) kamen sie extra aus dem österreichischen Salzkammergut angereist und ließen sich erstmal die herzhafte bayerische Küche im Münchner Traditionslokal Sankt Emmeramsmühle am nordöstlichen Ende des Englischen Gartens in München-Oberföhring schmecken. Sichtlich Spaß hatten die Zwei im Gespräch mit Moderator Hubert „Hubsi“ Trenkwalder. Weihnachtsmänner in unterschiedlichsten Größen und vor allem der Nußknacker sorgten für viel Vergnügen während und nach der Aufzeichnung.

Auch Moderator Hubert „Hubsi“ Trenkwalder war schon ganz in Weihnachtsstimmung. Der Tiroler moderierte die Sendung ganz in weihnachtlicher Deko.

TAGS: Hubsi Trenkwalder / Sigrid & Marina / St. Emmeramsmühle