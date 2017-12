Eine liebgewonnene Fernseh-Tradition wird fortgesetzt.

Gut-Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber und Arabella Kiesbauer lassen die Seher am tierischen Treiben auf Gut Aiderbichl teilhaben und begrüßen jede Menge Gäste aus der Schlagerbranche, die mit weihnachtlichen Liedern unterhalten. Vom Nockalm Quintett über Petra Frey bis zu Andy Borg sind die großen Acts der Szene zu Gast und auch Reality-TV-Star Carmen Geiss bringt bei ihrem Besuch den Song „Christmas Fever“ mit. Doch bei all dem Trubel steht vor allem die wichtige Arbeit der Aiderbichler im Mittelpunkt, Arabella Kiesbauer präsentiert die berührenden Tierschicksale mit Happy End.

Arabella Kiesbauer: „Letztes Jahr war ich das erste Mal auf Gut Aiderbichl, heuer habe ich mich sehr auf die Rückkehr gefreut. Von mir aus darf das gerne Tradition werden, dass ich mit Dieter Ehrengruber die spannendsten Tiergeschichten des Jahres Revue passieren lasse und gleichzeitig so richtig schöne Weihnachtsstimmung aufkommt. Dass bei der Moderation ein Esel an der Schürze zieht und eine Katze quer über den Tisch läuft, macht das Ganze herrlich erfrischend.“

Dieter Ehrengruber: „Wir freuen uns, dass heuer bereits zum 15. Mal die beliebte Sendung „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ ausgestrahlt wird. Im Rahmen dieser unterhaltsamen Sendung zeigen wir viele bewegende Tierschicksale und berührende, einzigartige Momente mit unseren geretteten Tieren und laden die Menschen so zum Nach- oder gar zum Umdenken im Umgang mit Schwächeren ein.“

Seit mittlerweile 16 Jahren wird auf Gut Aiderbichl alles menschenmögliche für den Tierschutz unternommen. Besonders aufsehenerregende Projekte und auch die Helfer, die dahinter stehen, werden in der Weihnachtsshow präsentiert. Aktuell kümmern sich Dieter Ehrengruber und sein Team um einen Notfall in Rumänien: Über 300 Hunde sind dort in Zwingern ohne Unterstände, fließend Wasser und Strom gelandet. Die Aiderbichler erfuhren davon, haben sofort Maßnahmen ergriffen und Fütterung, medizinische Versorgung sowie fließend Wasser und Strom bereitgestellt. Wie es mit den Hunden weitergeht, erfährt man in der Sendung. Außerdem erfährt man alles darüber, wie sich Gut Aiderbichl aussterbender Tierrassen widmet und mit welchen Trainings- und Kommunikationsmethoden am Gut gearbeitet wird. Weiters die berührende Geschichte von Stier Stefan, der schwer verletzt einen Stallbrand überlebte und die Bilder eines ganz besonderen Falls von Animal Hoarding: Aus einer kleinen Gemeindebauwohnung in Wien wurden hunderte Wellensittiche gerettet.

Die Liste der auftretenden Schlagerstars ist lang: Neben Nockalm Quintett, Die Seer, Andy Borg, die Mayerin, Marc Pircher, Petra Frey und Oesch´s die Dritten sticht ein ungewöhnlicher Name ins Auge: Carmen Geiss. Der deutsche Reality-Star hat Rooobert zu Hause gelassen und dafür das DSDS-Sternchen Aneta Sablik mit. Gemeinsam performen sie ihren Song „Christmas Fever“. Im Interview lässt Carmen, die zwei Hunde und viele Fische besitzt, mit einer ungewöhnlichen Geschichte aufhorchen: „Mein erstes Tier war ein Hamster, das zweite ein Meerschweinchen. Ich habe mit einem Pärchen angefangen, am Schluss waren es 36. Und Ja, die hatten auch alle Namen.“ Andy Borgs Lieblingstier auf Gut Aiderbichl ist ein Esel. Arabella entdeckt gar gewisse Ähnlichkeiten, vor allem beim Hairstyling. Andy selbst sieht seine Seelenverwandtschaft darin, dass auch er „treuherzig schaut“ – natürlich viel weniger „im störrischen Wesen“.

Folgende Titel werden in der Sendung gesungen: Petra Frey – Winterzauberzeit, Die Seer – Des Olls is Hoamat, Oesch´s die Dritten – Mis liebe Müeti, Andy Borg – Weihnachten steht vor der Tür, Die Mayerin – Weihnochtn, Carmen Geiss und Aneta Sablik – Christmas Fever, Marc Pircher – Du bist mei Dahoam.



Schalten Sie ein, wenn es heißt:

Weihnachten auf Gut Aiderbichl